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00:47, 8 декабря 2024Мир

Стало известно о согласии Малайзии войти в БРИКС

Посол России: Малайзия ответила БРИКС, что готова вступить в объединение
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Власти Малайзии ответили БРИКС, что согласны стать страной — партнером объединения. Об этом заявил посол этой страны в Москве Чеонг Лун Лай в беседе с ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что более 30 стран заинтересованы в сотрудничестве с объединением БРИКС.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп намерен потребовать от стран БРИКС обязательств не создавать новую валюту и не поддерживать какую-либо другую, которая заменила бы доллар. Политик заверил, что Вашингтон не будет наблюдать за такими попытками со стороны.

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