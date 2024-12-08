Стало известно о согласии Малайзии войти в БРИКС

Посол России: Малайзия ответила БРИКС, что готова вступить в объединение

Власти Малайзии ответили БРИКС, что согласны стать страной — партнером объединения. Об этом заявил посол этой страны в Москве Чеонг Лун Лай в беседе с ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что более 30 стран заинтересованы в сотрудничестве с объединением БРИКС.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп намерен потребовать от стран БРИКС обязательств не создавать новую валюту и не поддерживать какую-либо другую, которая заменила бы доллар. Политик заверил, что Вашингтон не будет наблюдать за такими попытками со стороны.