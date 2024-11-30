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21:06, 30 ноября 2024Мир

Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами

Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами при отказе от доллара
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — написал он.

Трамп подчеркнул, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку США отныне не будут «наблюдать за этим со стороны». Противникам подобного подхода он посоветовал «искать другого "лоха"».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо прилетел во Флориду, чтобы встретиться с Трампом. Между ними планируются переговоры по вопросу намерения будущего главы Белого дома ввести пошлины на товары из Канады.

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