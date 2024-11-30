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04:03, 30 ноября 2024Мир

Трюдо прилетел к Трампу после обещания ввести пошлины на товары из Канады

Bloomberg: Трюдо прилетел к Трампу во Флориду
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо.. Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прилетел во Флориду, чтобы встретится с избранным президентом США Дональдом Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Между ними планируются переговоры. Агентство отмечает, что Трюдо находится под давлением в Канаде, где от него ожидают увеличения расходов на безопасность границ и оборону, чтобы успокоить опасения Трампа.

Ранее избранный президент пообещал ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Он заявил о намерениях ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Трамп объяснил новые сборы борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границу.

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