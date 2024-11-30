Трюдо прилетел к Трампу после обещания ввести пошлины на товары из Канады

Bloomberg: Трюдо прилетел к Трампу во Флориду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прилетел во Флориду, чтобы встретится с избранным президентом США Дональдом Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Между ними планируются переговоры. Агентство отмечает, что Трюдо находится под давлением в Канаде, где от него ожидают увеличения расходов на безопасность границ и оборону, чтобы успокоить опасения Трампа.

Ранее избранный президент пообещал ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Он заявил о намерениях ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Трамп объяснил новые сборы борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границу.