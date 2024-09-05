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10:31, 5 сентября 2024Мир

Путин раскрыл число желающих сотрудничать с БРИКС стран

Путин: более 30 стран заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Более 30 стран заинтересованы в сотрудничестве с объединением БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Наши отношения развиваются очень успешно. Россия, Китай, Индия — отцы основатели организации. Потом присоединилась Бразилия, ЮАР, расширился круг участников. Это хороший процесс», — добавил российский лидер.

Путин добавил, что отношения с этими странами развиваются плодотворно и их гипотетическое вступление может еще больше укрепить БРИКС.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. По словам политика, оно также «знаменует собой значительный шаг» к вступлению Малайзии в БРИКС.

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      Максим Габриелян
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