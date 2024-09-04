Премьер Малайзии принял приглашение на саммит БРИКС

Премьер Малайзии Ибрагим принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22-24 октября 2024 года», — заявил премьер-министр по итогам встречи с российским лидером на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Ибрагим добавил, что приглашение на саммит «является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии». По словам политика, оно также «знаменует собой значительный шаг» к вступлению Малайзии в БРИКС.

Ранее премьер-министр Малайзии объяснил свое участие в ВЭФ стремлением его страны показать готовность сотрудничать с Россией.