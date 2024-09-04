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17:32, 4 сентября 2024Мир

Премьер Малайзии принял приглашение на саммит БРИКС

Премьер Малайзии Ибрагим принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани

Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Kremlin / Reuters

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22-24 октября 2024 года», — заявил премьер-министр по итогам встречи с российским лидером на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Ибрагим добавил, что приглашение на саммит «является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии». По словам политика, оно также «знаменует собой значительный шаг» к вступлению Малайзии в БРИКС.

Ранее премьер-министр Малайзии объяснил свое участие в ВЭФ стремлением его страны показать готовность сотрудничать с Россией.

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      Елизавета Мытарева
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