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16:26, 16 июля 2026Экономика

Центробанк «азиатского тигра» повысил ставку впервые за несколько лет

Yonhap: Центральный банк Южной Кореи повысил ставку впервые за 3,5 года
Кирилл Луцюк

Фото: Chintung Lee / Shutterstock / Fotodom

Центральный банк Южной Кореи впервые за 3,5 года повысил ставку. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

Она выросла с 2,5 до 2,75 процента. Причиной принятого решения стала борьба с высокой инфляцией на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке. Последний раз до этого корейский регулятор повышал ставку в январе 2023 года. После этого, с октября 2024 года, шел процесс смягчения денежно-кредитной политики, а с июля 2025 года ставка оставалась неизменной.

Как подчеркнули в центральном банке, инфляция останется выше целевого уровня в течение значительного периода времени. Кроме того, есть риски для финансовой стабильности.

Согласно последним правительственным данным, потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым резким ростом с декабря 2023 года.

Ранее Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса аналитиков по вопросу о средней ключевой ставке на этот и следующий годы. Эксперты заявили, что на 2026 год она составит не 14,1 процента, как предполагалось раньше, а 14,5 процента. Что касается 2027 года, то аналитики повысили прогноз с 10,6 процента до 12 процентов.

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