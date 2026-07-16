Раскрыто предложение Зеленского Федорову на фоне конфликта с Сырским

Economist: Зеленский предлагал экс-главе МО Федорову должность премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову должность премьер-министра незадолго до отставки предыдущего главы правительства Юлии Свириденко. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

Как сообщается, 12 июля Зеленский поинтересовался у Федорова насчет его готовности занять пост премьера на фоне снятия с должности Юлии Свириденко. Однако действующий на тот глава Минобороны отказался от должности, после чего кандидатом на пост главы правительства стал глава корпорации «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. «В обычных обстоятельствах это [предложение] считалось бы повышением; здесь это было воспринято как неудача его проекта», — пишет издание.

Отмечается, что Федоров на тот момент уже вступил в конфликт с руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, с главнокомандующим Александром Сырским. Командование ВСУ критиковало его подход к организации процессов и упрекало в отсутствии военного опыта, а один из украинских генералов назвал его проекты реформ мобилизации «PR-переупаковкой» уже ведущейся работы.

Ранее Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ. Политик признал, что проблемы во взаимодействии между Минобороны и Генштабом ВСУ существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между Федоровым и Сырским.