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Забота о себе
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16:31, 16 июля 2026Забота о себе

Названы недооцененные суперфуды русской кухни

Нутрициолог Афинская: Клюква и сельдь могут улучшить состояние здоровья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: natkinzu / Shutterstock / Fotodom

Нутрициолог Елизавета Афинская рассказала, что самые обычные продукты из супермаркета могут улучшить состояние здоровья. Список недооцененных суперфудов русской кухни она назвала в своем Telegram-канале.

В этот перечень специалистка включила овсянку, квашеную капусту, семена льна, сельдь и клюкву. Она отметила, что цельный овес и крупные овсяные хлопья содержат бета-глюкан, который помогает снижать уровень «плохого» холестерина и предотвращать резкие скачки сахара в крови. При этом хлопья быстрого приготовления, по ее словам, такими свойствами не обладают.

Сельдь же Афинская назвала источником омега-3 жирных кислот и более доступной альтернативой дорогим сортам красной рыбы. Клюкву она рекомендовала употреблять в виде морсов или добавлять в каши и йогурты. Нутрициолог отметила, что эта ягода может снижать риск повторных инфекций мочевыводящих путей, однако не заменяет лечение уже развившегося заболевания.

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Афинская добавила, что квашеная капуста хорошо поддерживает микробиоту кишечника, а семена льна при длительном употреблении способствуют небольшому снижению веса и уменьшению объема талии. «Если вы хотите получить живые полезные бактерии, то стоит готовить капусту дома или покупать непастеризованную капусту», — дала совет эксперт.

Ранее терапевт Ольга Сухарева призвала некоторых людей ограничить потребление черешни. По ее словам, неприятные последствия могут быть у пациентов с синдромом раздраженного кишечника и синдромом избыточного бактериального роста.

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