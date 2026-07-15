Некоторых россиян призвали ограничить количество черешни

Терапевт Сухарева: Люди с синдромом раздраженного кишечника бурно реагируют на черешню

Терапевт Ольга Сухарева призвала некоторых людей ограничить черешню в летнем рационе. Об этом она предупредила россиян в своем Telegram-канале.

По словам Сухаревой, особенно бурно на черешню реагируют люди с синдромом раздраженного кишечника,синдромом избыточного бактериального роста и различными функциональными патологиями. Она пояснила, что виной тому являются сорбитол и фруктоза в составе ягод.

Врач объяснила, что эти вещества не могут эффективно всасываться, поэтому поступают в толстую кишку, где бактерии их метаболизируют с образованием газа. Последний, в свою очередь, вызывает боль и дискомфорт из-за растяжения стенок кишечника. Кроме того, фруктоза и сорбитол притягивают воду в просвет органа, что чревато послаблением стула и диареей, добавила Сухарева.

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