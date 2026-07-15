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Забота о себе
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19:29, 15 июля 2026Забота о себе

Некоторых россиян призвали ограничить количество черешни

Терапевт Сухарева: Люди с синдромом раздраженного кишечника бурно реагируют на черешню
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Терапевт Ольга Сухарева призвала некоторых людей ограничить черешню в летнем рационе. Об этом она предупредила россиян в своем Telegram-канале.

По словам Сухаревой, особенно бурно на черешню реагируют люди с синдромом раздраженного кишечника,синдромом избыточного бактериального роста и различными функциональными патологиями. Она пояснила, что виной тому являются сорбитол и фруктоза в составе ягод.

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Врач объяснила, что эти вещества не могут эффективно всасываться, поэтому поступают в толстую кишку, где бактерии их метаболизируют с образованием газа. Последний, в свою очередь, вызывает боль и дискомфорт из-за растяжения стенок кишечника. Кроме того, фруктоза и сорбитол притягивают воду в просвет органа, что чревато послаблением стула и диареей, добавила Сухарева.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты чаще всего вызывают изжогу. Людей с этой проблемой она призвала быть осторожными с томатами и луком.

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