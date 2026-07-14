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Забота о себе
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11:34, 14 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы чаще всего вызывающие изжогу продукты

Диетолог Анастасия Ефимова: Кофе и шоколад могут спровоцировать изжогу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SERSOLL / Shutterstock / Fotodom

Диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты чаще всего провоцируют изжогу. Их специалистка назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Первое, что точно стоит резко ограничить или исключить из меню при изжоге, это алкоголь. Также классическими триггерами приступа считаются жирная, острая и жареная пища, замедляющая опорожнение желудка и влияющая на тонус сфинктера», — рассказала диетолог.

Также, по словам Ефимовой, изжогу могут вызывать кофе, шоколад и мята, а также цитрусовые, томаты, лук и чеснок.

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При этом специалистка отметила, что важно не только то, что человек ест, но и то, как он это делает. Она пояснила, что продукты, которые обычно не провоцируют изжогу, могут вызвать ее, если человек плотно поужинает жирной едой, выпьет алкоголя и будет лежать после приема пищи.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая раскрыла последствия употребления кофе натощак. Она предупредила, что этот напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке.

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