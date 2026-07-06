Врач раскрыла последствия употребления кофе натощак

Врач Заболоцкая: Кофе натощак может вызвать тяжесть и боли в верхней части живота

Употребление кофе натощак может навредить здоровью, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая. Последствия привычки она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если человек пьет его натощак, когда в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую оболочку более агрессивно. Это может вызвать появление дискомфорта, жжения, тяжести и боли в верхней части живота», — объяснила Заболоцкая.

Особенно осторожными она посоветовала быть людям с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), язвенной болезнью или повышенной чувствительностью желудка. У них кофе натощак может усиливать изжогу, провоцировать отрыжку и ощущение кислого привкуса во рту, уточнила врач.

Доктор также отметила, что кофе стимулирует сокращение желчного пузыря. У здорового человека это обычно не вызывает проблем, однако при наличии заболеваний желчевыводящей системы возможно появление неприятных ощущений в правом подреберье. Заболоцкая также добавила, что сам по себе кофе не является причиной гастрита или язвы желудка. Тем не менее он может усиливать уже существующие симптомы и делать их более выраженными.

Кроме того, кофе может стимулировать двигательную активность кишечника, добавила Заболоцкая. По ее словам, для одних это становится преимуществом, так как помогает утреннему опорожнению кишечника, но у других может вызывать спазмы, урчание и диарею.

Ранее диетолог Роксана Эхсани рассказала, чем заменить кофе с выпечкой с утра. По ее мнению, после пробуждения лучше отдать предпочтение бутербродам из цельнозернового хлеба.