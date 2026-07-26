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11:20, 26 июля 2026 (обновлено: 11:29, 26 июля 2026)Наука и техника

Раскрыт срок службы новейших атомных подводных лодок России

Главком ВМФ Моисеев: Атомные подводные лодки будут служить России более 30 лет
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомные подводные лодки проекта «Борей» будут служить России в ближайшие 30-40 лет. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев, передает телеканал «Звезда».

«Реализуем все программы перехода на новое поколение подводной лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава". Они будут служить нашему государству ближайшие 30-40 лет, придя на смену предыдущему поколению 667БДРМ», — рассказал главком.

26 июля отмечается День Военно-морского флота России. Его дата не фиксированная, он проводится в последнее воскресенье июля. Несмотря на то что этот праздник был официально учрежден только в 1939 году, он имеет долгую историю, восходящую к XVIII веку.

25 июля член генерального совета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный предложил называть вводимые в строй новые корабли ВМФ именами героев специальной военной операции.

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