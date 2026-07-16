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16:27, 16 июля 2026Из жизни

Найдены золотые диадемы в гробницах бронзового века

В гробницах на Кипре найдены девять золотых диадем бронзового века
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: University of Gothenburg / P.M. Fischer

В гробницах бронзового века на Кипре нашли золотые диадемы возрастом 3,4 тысячи лет. Об этом сообщает Arkeonews со ссылкой на исследование, опубликованное в Oxford Journal of Archaeology.

Украшения были обнаружены в некрополе Хала-Султан-Текке — важном портовом городе близ современной Ларнаки. Ученые изучили девять диадем и две золотые накладки на рот из семи камерных гробниц и одной шахтной, датируемых XV–XIII веками до нашей эры. Самая впечатляющая находка — диадема, найденная на черепе ребенка в гробнице, где также лежало ожерелье из 68 золотых бусин, четыре серьги, серебряный кулон с анатолийским божеством и цилиндрическая печать. Эти вещи указывают на то, что высокий социальный статус мог передаваться по наследству детям.

Исследователи отмечают, что диадемы, которые крепились на голову с помощью шнурков, носили не только взрослые, но и подростки и дети. Причем на некоторых из них видны следы использования — это значит, что их надевали и при жизни, возможно, во время важных церемоний. Диадема длиной 34,2 см из гробницы XX, украшенная изображениями семи бычьих голов с солнечными дисками и розетками в египетско-микенском стиле, а также самая тяжелая диадема (23,14 грамма) с бегущими козлами и львиными головами на концах, демонстрируют смешение египетских, критских, микенских и ближневосточных традиций, что подтверждает активную международную торговлю в Хала-Султан-Текке. Город, процветал между 1630 и 1150 годами до н.э., жители торговали медью, текстилем и получали товары из Афганистана, Индии и Прибалтики.

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Исследователи пришли к выводу, что диадемы были изготовлены местными кипрскими мастерами, которые, используя тонкие золотые листы и резные матрицы, создавали уникальный региональный стиль, а не просто копировали импортные образцы. Точное происхождение золота пока неизвестно, но оно могло поступать из Нубии или из рудников на территории современной Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел редчайшее золотое кольцо времен Древнего Рима с драгоценным камнем. На нем вырезано изображение богини победы.

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