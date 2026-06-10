Кладоискатель-любитель нашел редчайшее золотое кольцо времен Древнего Рима

В Великобритании кладоискатель нашел в поле редчайшее золотое кольцо с богиней победы

В Великобритании кладоискатель нашел редчайшее золотое кольцо времен Древнего Рима с драгоценным камнем, на котором вырезано изображение богини победы. Об этом сообщает CNN.

68-летний Кевин Минто, дальнобойщик и бывший военный, сделал удивительную находку еще в 2018 году на поле в графстве Сомерсет. За год до того он откопал в той же местности клад римских монет, а затем наткнулся на свинцовый гроб.

Кольцо оказалось необычайно большим и искусно сделанным. В центре — камень с гравировкой: богиня победы Виктория правит колесницей, запряженной двумя лошадьми.

Амаль Хрейшей, старший куратор фонда South West Heritage Trust, куда было передано кольцо, предположила, что это редчайшее для Британии украшение принадлежало очень богатому человеку — возможно, местному чиновнику или владельцу крупной сельской усадьбы.

По словам Хрейшей, украшение рассказывает историю того, как римские жители южного Сомерсета переживали период нестабильности в 286-296 годах нашей эры. Вероятно, кольцо закопали в 297 году вместе с монетами и керамикой, и оно пролежало в земле более 1,7 тысячи лет.

Согласно британским законам, все найденные сокровища подлежат обязательной регистрации. Местный музей имеет право выкупить их для публичной экспозиции. Фонд South West Heritage Trust собрал 78 тысяч фунтов стерлингов (около 9,4 миллиона рублей), чтобы приобрести кольцо и монеты.

Выручку поделили поровну владелец земли и Кевин Минто. Минто при этом отдал половину своей доли другу-кладоискателю, а оставшимися деньгами смог погасить ипотеку. Сейчас кольцо показывают местным школьникам в рамках образовательной программы, а затем оно отправится в Музей Сомерсета.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до нашей эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.