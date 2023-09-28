Мужчина нашел старейший клад древних золотых монет в истории страны

В Великобритании кладоискатель нашел 12 золотых монет возрастом 2173 года

Кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Об этом сообщает Daily Mail.

Клад обнаружил 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя в Бакингемшире. Мужчина сделал находку еще в 2019 году, однако с тех пор с ней работали ученые. Монеты возрастом 2173 года уже назвали старейшим денежным кладом в истории страны.

Специалисты установили, что монеты были отчеканены в исторической области Пикардия, которая сейчас входит в состав Франции. Считается, что эти деньги были платой за услуги кельтских наемников, который отправились в Западную Европу сражаться с римлянами. Ранее подобные древние монеты во множестве находили по-отдельности, но подобный клад является огромной редкостью. Другой известный клад того же периода состоял всего из трех артефактов.

Несмотря на историческую ценность, Британский музей решил отказаться от находки Элдриджа. Мужчина выставил монеты на аукцион, который состоится 28 сентября. Эксперты считают, что за них можно выручить около 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей). Элдридж уже объявил, что часть вырученной суммы получит владелец земли, на которой была сделана находка.

Ранее в Германии мужчина обнаружил на берегу реки уникальную кельтскую монету возрастом более двух тысяч лет. Редчайшая монета была найдена у реки Лех в 70 километрах от Мюнхена.

