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20:32, 18 сентября 2023Из жизни

Найдена уникальная кельтская монета возрастом две тысячи лет

В Германии найдена редчайшая кельтская монета возрастом две тысячи лет

Фото: Mr.minoque / Wikimedia

В Германии мужчина обнаружил на берегу реки уникальную кельтскую монету возрастом более двух тысяч лет. Об этом сообщает Live Science.

Редчайшая монета была найдена у реки Лех в 70 километрах от Мюнхена. Она была отчеканена во II или I веке до новой эры. Подобные монеты называют «радужными чашами», так как они изготавливались из золота или серебра и имели изогнутую форму в виде плошки. По легенде, такие деньги являлись каплями драгоценных металлов, упавших с радуги.

Найденная в Германии монета весит около двух граммов. На ней изображена четырехконечная звезда и дуги с одной стороны, и стилизованная голова человека «с большим глазом» с другой. На настоящий момент историкам известно только три «радужные чаши» с подобными символами.

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Как рассказал старший хранитель нумизматического отдела Баварской государственной археологической коллекции Бернвард Зигаус, ученые точно не знают, что означают рисунки на монетах. Есть предположение, что четырехконечная звезда символизирует четыре стороны света, а дуги — горизонт или восход и закат солнца и луны.

Зигаус также рассказал, что по другой кельтской легенде, такую монету могли найти только «воскресные дети» — люди, рожденные в воскресенье и обладающие особой удачей. По стечению обстоятельств, мужчина, обнаруживший редчайший артефакт, действительно родился в воскресенье.

В данный момент с монетой продолжают работать ученые, а с 2024 года она будет включена в постоянную экспозицию Баварской государственной археологической коллекции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли 15 монет первого века до нашей эры. Искатели сокровищ отыскали их в поле на острове Англси в Уэльсе с июля 2021 по март 2022 года и передали ученым.

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    Никита Савин
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