Найдена уникальная кельтская монета возрастом две тысячи лет

В Германии найдена редчайшая кельтская монета возрастом две тысячи лет

В Германии мужчина обнаружил на берегу реки уникальную кельтскую монету возрастом более двух тысяч лет. Об этом сообщает Live Science.

Редчайшая монета была найдена у реки Лех в 70 километрах от Мюнхена. Она была отчеканена во II или I веке до новой эры. Подобные монеты называют «радужными чашами», так как они изготавливались из золота или серебра и имели изогнутую форму в виде плошки. По легенде, такие деньги являлись каплями драгоценных металлов, упавших с радуги.

Найденная в Германии монета весит около двух граммов. На ней изображена четырехконечная звезда и дуги с одной стороны, и стилизованная голова человека «с большим глазом» с другой. На настоящий момент историкам известно только три «радужные чаши» с подобными символами.

Как рассказал старший хранитель нумизматического отдела Баварской государственной археологической коллекции Бернвард Зигаус, ученые точно не знают, что означают рисунки на монетах. Есть предположение, что четырехконечная звезда символизирует четыре стороны света, а дуги — горизонт или восход и закат солнца и луны.

Зигаус также рассказал, что по другой кельтской легенде, такую монету могли найти только «воскресные дети» — люди, рожденные в воскресенье и обладающие особой удачей. По стечению обстоятельств, мужчина, обнаруживший редчайший артефакт, действительно родился в воскресенье.

В данный момент с монетой продолжают работать ученые, а с 2024 года она будет включена в постоянную экспозицию Баварской государственной археологической коллекции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли 15 монет первого века до нашей эры. Искатели сокровищ отыскали их в поле на острове Англси в Уэльсе с июля 2021 по март 2022 года и передали ученым.