Трамп сделал заявление о продаже оружия Украине

Трамп: Россия понимает, что США продают оружие странам НАТО, а не Украине

Президент России Владимир Путин понимает, что США продают оружие не Украине, а странам Североатлантического альянса, которые распоряжаются им как хотят. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Президент Путин (...) понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, и как именно распределяется это оружие, я не имею ни малейшего представления», — отметил глава государства.

По словам Трампа, Путин заверил его, что Россия не будет продавать вооружения Исламской Республике. Глава Белого дома добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин также не намерен поставлять Ирану оружие.

23 июля глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости продолжения поставок вооружений на Украину.