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19:12, 16 августа 2023Из жизни

Искатели сокровищ нашли клад с золотыми монетами возрастом две тысячи лет

В Великобритании нашли уникальный клад с золотыми монетами I века н.э.

Фото: Amgueddfa Cymru / National Museum

В Великобритании нашли 15 монет первого века до нашей эры. Об этом сообщает Live Science.

Искатели сокровищ отыскали их в поле на острове Англси в Уэльсе с июля 2021-го по март 2022 года и передали ученым. Уникальный клад состоит из золотых статеров — античных монет, имевших хождение на территории Древней Греции и Лидии (современная территория Турции) с V по I века до н.э., а также изготовлявшихся многими кельтскими племенами. Хотя их возраст составляет около двух тысяч лет, они отлично сохранились.

Монеты стилизованы под македонские деньги времен царя Филиппа II Македонского — отца Александра Македонского. На их аверсе изображен бог Аполлон, а на реверсе — колесница, запряженная двумя лошадьми. Ученые установили, что они были отчеканены между 60 и 20 годами до н.э. на территории нынешнего графства Линкольншир.

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10 августа Британский музей и Национальный музей Уэльса объявили находку сокровищем. Особую ценность ей придает то, что она является первой на территории региона. «Найти золотой статер всегда было моей главной мечтой. Мы были рады узнать, что это первый клад золотых монет железного века, найденный в Уэльсе», — заявил один из кладоискателей, Ллойд Робертс.

Ученые пока не смогли установить, как именно монеты попали в Уэльс с территории восточной Англии. По их словам, находка уникальна еще и потому, что в железном веке племена, населявшие Англси, не использовали иностранные деньги. Однако две тысячи лет назад остров был важным религиозным центром, и историки предположили, что монеты могли быть подношением богам, специально привезенным из-за границы.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Кентукки обнаружил легендарный клад времен Гражданской войны в США. Более 700 золотых монет XIX века были найдены на кукурузном поле.

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    Никита Савин
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