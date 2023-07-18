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19:21, 18 июля 2023Из жизни

Найден легендарный клад стоимостью десятки миллионов рублей

Житель США нашел в штате Кентукки легендарный клад с монетами XIX века

Фото: Numismatic Guaranty Co.

Житель штата Кентукки обнаружил легендарный клад времен Гражданской войны в США. Об этом сообщает The New York Times.

Более 700 золотых монет XIX века были найдены на кукурузном поле в начале июля. Специалисты и торговцы старинными монетами уже назвали эту находку Великим кладом Кентукки из-за ее редкости и ценности. Все монеты имеют номиналы в один, десять и двадцать долларов и были отчеканены в 1861-1863 годах.

По оценке экспертов, общая стоимость Великого клада Кентукки составляет не менее миллиона долларов (более 90 миллионов рублей), однако может быть значительно выше. При этом каждая из десятков найденных монет номиналом доллар стоит примерно тысячу современных долларов (около 90 тысяч рублей). Все они уже проданы на онлайн-торгах.

Особую ценность для коллекционеров представляет монета «двойной орел» номиналом 20 долларов. Стоимость таких монет на аукционе может достигать 380 тысяч долларов (34,3 миллиона рублей) в зависимости от состояния.

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В начале Гражданской войны правительство Кентукки объявило о нейтралитете штата, однако позже встало на сторону северян из-за вторжения войск Конфедерации. На территории Кентукки шли ожесточенные бои, а его жители сражались по обе стороны конфликта. С началом войны многие состоятельные граждане закапывали свои сбережения, надеясь вернуться за ними в мирное время.

Легенды о зарытых кентуккийских сокровищах привлекают кладоискателей уже более 150 лет. Некоторые эксперты и исследователи-любители уже назвали Великий клад Кентукки прямым подтверждением реальности этих легенд.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе мужчина наводил порядок в подвале дома и нашел клад. Он обнаружил 800 тысяч монет номиналом один пенни.

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    Никита Савин
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