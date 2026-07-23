Юрист Соловьева: Узнать о положенных льготах автомобилисты могут на сайте ФНС

Россиянам напомнили о праве на льготу по транспортному налогу. Условия освобождения от уплаты сбора зависят от статуса автовладельца и его принадлежности к определенной социальной группе, пояснила RT автоюрист Екатерина Соловьева.

К россиянам, кому данная льгота полагается, относятся инвалиды I и II групп, участники специальной военной операции, ветераны, Герои СССР и России, а также другие социальные категории.

Послабления вводятся на федеральном и региональном уровне. Так, московские владельцы электрокаров решением столичных властей освобождены от уплаты транспортного налога. «Чтобы граждане не запутались, на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) есть специальный сервис, где можно выбрать регион и узнать о положенных льготах», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что Налоговый кодекс РФ регламентирует сроки обращения за льготой и ее оформление. Статья 358 этого документа четко определяет, какое имущество подпадает под обложение, а какое нет. При подаче заявления главную роль играют технические характеристики машины. «Особенно это учитывается в различных субъектах. Льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога может быть как полной, так и частичной. Это зависит от региона и категории гражданина», — подытожила Екатерина Соловьева.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли полностью полагаться на нейросети при подборе машины. Сведения об автомобилях — стоимость, класс, комплектация, наличие на складе — всегда структурированы, поэтому ИИ обрабатывает их быстрее и точнее человека. Но, по мнению экспертов, пока еще рано поручать нейросети оценку состояния конкретной машины.