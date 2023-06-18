Мужчина убирался в подвале и нашел клад с сотнями тысяч монет

The Washington Post: мужчина в Лос-Анджелесе нашел 800 тысяч монет номиналом один пенни

В Лос-Анджелесе (США) мужчина наводил порядок в подвале дома и нашел 800 тысяч монет номиналом один пенни. Об этом сообщает The Washington Post.

41-летний агент по недвижимости Джон Рейес рассказал, что, получив в наследство старый дом недалеко от центра Лос-Анджелеса, его семья решила привести его в порядок. Убираясь в подвале, они случайно обнаружили сначала небольшой пакет с монетами, потом несколько коробок из-под молока, а следом нашли банковские мешки, наполненные мелочью. С тех пор прошел почти год, но мужчина так и не может точно назвать сумму клада. По его приблизительным подсчетам, мешки вмещают более 800 тысяч одноцентовых монет, что эквивалентно восьми тысячам долларов.

Однако обменять мелочь на купюры оказалось не так просто. В ближайшем отделении банка отказались от сделки, сославшись на отсутствие места в хранилище. Тогда мужчина отправился в Онтарио, штат Калифорния, где у него были знакомые банковские служащие. Там ему посоветовали не избавляться от клада целиком, а осмотреть каждую монету, поскольку среди них могут попасться ценные экземпляры, стоящие десятки или даже сотни тысяч долларов.

Рейес пытался вникнуть в тонкости нумизматики и найти редкие пенни, но ему пришлось отказаться от этой идеи, так как задача оказалась слишком трудной. Потеряв надежду, он обратился на телевидение, где рассказал свою историю. После эфира он получил предложение от серьезного коллекционера, который готов заплатить за весь клад 25 тысяч долларов, то есть в три раза больше его номинальной стоимости.

Ранее сообщалось, что в Дании девушка с помощью металлоискателя нашла около 300 монет эпохи викингов на кукурузном поле. По мнению специалистов, найденные ценности датируются 980-ми годами.