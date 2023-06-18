Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:03, 18 июня 2023Из жизни

Мужчина убирался в подвале и нашел клад с сотнями тысяч монет

The Washington Post: мужчина в Лос-Анджелесе нашел 800 тысяч монет номиналом один пенни

Фото: John Reyes / The Washington Post

В Лос-Анджелесе (США) мужчина наводил порядок в подвале дома и нашел 800 тысяч монет номиналом один пенни. Об этом сообщает The Washington Post.

41-летний агент по недвижимости Джон Рейес рассказал, что, получив в наследство старый дом недалеко от центра Лос-Анджелеса, его семья решила привести его в порядок. Убираясь в подвале, они случайно обнаружили сначала небольшой пакет с монетами, потом несколько коробок из-под молока, а следом нашли банковские мешки, наполненные мелочью. С тех пор прошел почти год, но мужчина так и не может точно назвать сумму клада. По его приблизительным подсчетам, мешки вмещают более 800 тысяч одноцентовых монет, что эквивалентно восьми тысячам долларов.

Однако обменять мелочь на купюры оказалось не так просто. В ближайшем отделении банка отказались от сделки, сославшись на отсутствие места в хранилище. Тогда мужчина отправился в Онтарио, штат Калифорния, где у него были знакомые банковские служащие. Там ему посоветовали не избавляться от клада целиком, а осмотреть каждую монету, поскольку среди них могут попасться ценные экземпляры, стоящие десятки или даже сотни тысяч долларов.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Рейес пытался вникнуть в тонкости нумизматики и найти редкие пенни, но ему пришлось отказаться от этой идеи, так как задача оказалась слишком трудной. Потеряв надежду, он обратился на телевидение, где рассказал свою историю. После эфира он получил предложение от серьезного коллекционера, который готов заплатить за весь клад 25 тысяч долларов, то есть в три раза больше его номинальной стоимости.

Ранее сообщалось, что в Дании девушка с помощью металлоискателя нашла около 300 монет эпохи викингов на кукурузном поле. По мнению специалистов, найденные ценности датируются 980-ми годами.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин раскрыл источник информации о больших потерях ВСУ
    Мужчина убирался в подвале и нашел клад с сотнями тысяч монет
    В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек
    Названы самые обеспокоенные своим здоровьем москвичи
    Инструкторы НАТО оценили подготовку бойцов ВСУ
    Девушка 12 лет мыла голову раз в месяц и поделилась опытом
    Вирусолог назвал способы обезопасить себя от заражения холерой
    Офицер ВСУ предостерег от завышенных ожиданий контрнаступления
    Анфиса Чехова рассказала о домогательствах со стороны школьных учителей
    ВСУ обстреляли населенный пункт в приграничном с Украиной российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.