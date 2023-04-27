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20:01, 27 апреля 2023Из жизни

Девушка нашла на кукурузном поле монеты викингов тысячелетней давности

The Guardian: в Дании девушка нашла 300 монет эпохи викингов

Фото: Nordjyske Museer

В Дании девушка нашла около 300 монет эпохи викингов на кукурузном поле с помощью металлоискателя. Об этом сообщает The Guardian.

Серебряные монеты тысячелетней давности были найдены осенью 2022 года в восьми километрах от кругового замка викингов Фюркат. По мнению специалистов, они датируются 980-ми годами. Клад состоит из датских, арабских и немецких монет, а также ювелирных изделий шотландского и ирландского происхождения.

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Артефакты будут выставлены в историческом музее в городе Ольборг в июле. Девушка, сделавшая находку, получит денежное вознаграждение, размер которого пока не разглашается. «Подобные клады — большая редкость», — утверждает Кристиан Норбах, директор музея. Он добавил, что найденные монеты и ювелирные изделия позволят глубже изучить историю викингов.

Археологи продолжат раскопки на кукурузном поле осенью 2023 года после сбора урожая. Они надеются найти места захоронения и дома тех, кто владел сокровищами. Отмечается, что викинги верили, что, закопав сокровища, они смогут найти их после смерти.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел в поле древнее саксонское кольцо, стоимость которого оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей). Кольцо толщиной 20 миллиметров весит 7 граммов, украшено сложным узором и инкрустировано красными гранатами в форме креста.

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Алиса Удовик
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