Кладоискатель нашел в поле древнее кольцо стоимостью четыре миллиона рублей

The Sun: мужчина из Великобритании нашел в поле древнее кольцо стоимостью 40 тысяч фунтов

В Великобритании житель графства Эссекс нашел в поле древнее саксонское кольцо, стоимость которого оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей). Об этом сообщает The Sun.

47-летний Дин Янг из города Уикфорд владеет антикварным магазином и шесть лет увлекается поиском сокровищ при помощи металлоискателя. Он рассказал, что перед удачной находкой безрезультатно прочесывал поле в Западном Эссексе целый день, и уже собирался отправиться домой, когда прибор дал сигнал.

Мужчина обнаружил нечто, что сначала принял за кусочек золотой фольги. Однако вскоре понял, что ему в руки попало старинное кольцо. «Я увидел детализацию на нем, и был просто потрясен. Я просто не мог поверить. Сразу стало ясно, что это что-то особенное», — вспоминает кладоискатель.

Кольцо толщиной 20 миллиметров весит 7 граммов, украшено сложным узором и инкрустировано красными гранатами в форме креста. Специалисты датировали украшение 650 годом нашей эры. В те времена на месте графства Эссекс находилось древнее англосаксонское королевство Мерсия, которым правил король Пенда, прозванный Убийцей королей.

Эксперты затрудняются сказать, кто мог обронить настолько дорогое кольцо в поле Западного Эссекса, однако отмечают, что это был очень состоятельный человек. «Будто я попал в машину времени. Сразу начинаешь представлять, кто мог носить его, и что это был, наверное, какой-то выдающийся человек», — говорит Янг.

Специалисты считают, что кольцо можно продать с аукциона за 40 тысяч фунтов стерлингов. Удачливый кладоискатель сразу же заявил, что, если Британский музей предложит меньше — он не пойдет на сделку. Пока неизвестно, готово ли учреждение купить артефакт, однако профессор отдела древностей музея Майкл Льюис уже назвал находку превосходной работой англосаксонских мастеров.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел 570 древних пенни стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов (20,3 миллиона рублей). Кладоискатель-любитель обнаружил клад недалеко от города Чиппенхем, графство Уилтшир, однако отказался называть точное место.