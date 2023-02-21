Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:23, 21 февраля 2023Из жизни

Кладоискатель-любитель нашел древние монеты стоимостью десятки миллионов рублей

Daily Mail: в Великобритании кладоискатель нашел клад стоимостью десятки миллионов рублей

Фото: Tony House / Daily Mail

Житель Великобритании, 68-летний Тони Хаус, нашел 570 древних пенни стоимостью десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Кладоискатель-любитель обнаружил клад недалеко от города Чиппенхем, графство Уилтшир, однако отказался называть точное место. Считается, что они были отчеканены с 1158 по 1180 годы в период правления королевской династии Плантагенетов. Такие пенни также называют худшими деньгами Англии из-за того, что они плохо изготовлены и трудночитаемы.

Монеты, найденные Хаусом, украшены небольшими крестами на обратной стороне и предположительно относятся к периоду правления короля Генриха II. Помимо серебряных пенни кладоискатель нашел два золотых динара, шесть колец и брошь.

Материалы по теме:
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля 2020
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его» За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
29 марта 2018

Стоимость каждой из монет составляет около 350 фунтов стерлингов. Это означает, что Хаус может получить за клад до 200 тысяч фунтов стерлингов (17,9 миллиона рублей). «Я никогда не думал, что найду что-то подобное. Ни один кладоискатель никогда не думает, что такое найдет. Это фантастика!» — утверждает он.

«Этот клад является важным открытием и может предоставить нам новую информацию о чеканке монет, кладах и экономике в конце XII века», — заявил Гарет Уильямс, куратор Британского музея, специализирующийся на монетах раннего Средневековья.

Ранее сообщалось, что суд в городе Биконсфилд, Великобритания, признал сокровищем найденный семью кладоискателями-любителями клад из более чем 600 средневековых монет. Этот клад оказался крупнейшей находкой за десятилетие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о нежелании Запада воевать с Россией
Стюардесса назвала жизненно необходимое действие перед заселением в номер отеля
Филипп Киркоров прокомментировал слухи о ношении парика
Кладоискатель-любитель нашел древние монеты стоимостью десятки миллионов рублей
Экоактивисты спилили дерево в центре Берлина ради защиты лесов
Самойлова опубликовала видео из спортзала
Москва подтвердила намерение соблюдать нормы ДСНВ по количеству ядерного оружия
Курс доллара вернулся к 75 рублям
МИД России допустил изменение решения по ДСНВ
Опубликовано видео экстремально низкого полета рухнувшего в Кузбассе вертолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.