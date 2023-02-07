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19:13, 7 февраля 2023Из жизни

Семь кладоискателей-любителей нашли признанный сокровищем клад из 627 монет

Metro: суд в Великобритании признал сокровищем найденный в 2019 году клад из 627 монет

Фото: Shutterstock

Суд в городе Биконсфилд, Великобритания, признал сокровищем найденный семью кладоискателями-любителями клад из более чем 600 средневековых монет. Об этом сообщает Metro.

В 2019 году Эндрю Винтер, Тобиас Новак, его брат Матеуш, Дом Рэпли, Ярослав Гедина, Дариуш Фиялковский и Эрик Вьерутски на фестивале для любителей поиска сокровищ неподалеку от английской деревни Хамблден, графство Бакингемшир, нашли монеты, изготовленные в XIV веке, в период правления Эдуарда II. За четыре дня они обнаружили 627 старинных монет. Находку назвали кладом Хамблдена в честь деревни, где обнаружили сокровища.

Этот клад оказался крупнейшей находкой за десятилетие. Нашедшие монеты британцы рассказали, что, когда новость об их удивительных находках разнеслась по фестивалю, они стали переживать за сохранность клада и решили дежурить ночами, чтобы обезопасить его.

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Суд на основании отчета, подготовленного куратором Британского музея Барри Куком, признал, что найденные монеты удовлетворяют категории сокровища. Теперь музею предстоит привести к согласию нашедших монеты кладоискателей и владельцев земли, где был найден клад. Все они не присутствовали на слушании. Стоимость монет составляет более 150 тысяч фунтов стерлингов (12,7 миллиона рублей).

В составе клада — 12 золотых монет времен правления Эдуарда III. Оставшаяся часть клада состояла из 547 серебряных пенни времен правления Эдуарда I и Эдуарда II, 21 ирландского пенни, 20 континентальных монет и 27 шотландских пенни времен правления Александра III, Иоанна I Баллиола и короля Шотландии Роберта I Брюса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель-любитель нашел 380 старинных монет. Он обнаружил горшок с монетами, спрятанный во времена Английской революции.

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Алиса Дмитриева
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