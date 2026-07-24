Появились подробности по делу расстрелявшего подростка россиянина

В Подмосковье суд отправил под домашний арест мужчину за стрельбу по подростку

Электростальский городской суд Подмосковья отправил под домашний арест 35-летнего местного жителя, который расстрелял из пневматического ружья 14-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в судах общей юрисдикции Московской области.

Меру пресечения избрали на два месяца. Мужчине предъявили обвинение в хулиганстве.

По версии следствия, пьяный обвиняемый с балкона своей квартиры на четвертом этаже дома по улице Чернышевского произвел выстрел из пневматического ружья в 14-летнего подростка, который в это время убирал придомовую территорию.

Подросток получил травмы, ему оказали помощь.