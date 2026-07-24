Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:50, 24 июля 2026Ценности

«Детские косички» стали трендом у женщин

Vogue: Тонкие «детские косички» стали трендовой прической у женщин летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: David Becker / Getty Images

Модные редакторы назвали трендовую у женщин летом 2026 года прическу. Материал появился на сайте журнала Vogue.

В текущем сезоне актуальными стали baby braids, или «детские косички». Речь идет о тонких микрокосах, обрамляющих лицо. Отмечается, что данную укладку выбирают знаменитости разных возрастов и с различными типами волос. В том числе ее демонстрировали американская манекенщица Хейли Бибер, кей-поп-звезда, участница группы Blackpink Дженни Ким и американская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью.

Кроме того, с указанной прической дефилировали модели на шоу известных брендов, например Acne Studios и Chloe.

В июне сообщалось, что два хвоста по обе стороны головы также стали трендом у женщин летом 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины
    Сотрудник РЖД набрал взяток на сотни миллионов рублей
    Дан прогноз по снижению ключевой ставки Банка России до конца года
    «Детские косички» стали трендом у женщин
    Назван наиболее вероятный чемпион России по футболу в следующем сезоне
    Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных
    Трамп сделал заявление о продаже оружия Украине
    Армия США получит НРТК
    Появились подробности по делу расстрелявшего подростка россиянина
    Невролог посоветовала подходящие людям любого возраста тренировки для мозга
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok