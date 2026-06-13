Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:47, 13 июня 2026Ценности

Детская прическа стала трендом у женщин летом

Vogue: Два хвоста по обе стороны головы стали трендом у женщин летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @bellahadid

Детская прическа стала трендом у женщин летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о двух хвостах по обе стороны головы. Согласно отчету визуальной поисковой системы Pinterest, количество запросов с названием данной укладки за последние несколько недель увеличилось на 1230 процентов. Данный факт, по словам журналистов, сделал указанную прическу одним из самых заметных бьюти-феноменов в текущем сезоне.

При этом предлагается завязывать хвосты как внизу за ушами, так и высоко по бокам головы. В свою очередь, можно украшать их лентами и заколками, а сами волосы выпрямлять или оставлять с естественной текстурой.

Ранее в июне сообщалось, что стрижка в скандинавском стиле стала трендом лета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о ходе СВО

    Детская прическа стала трендом у женщин летом

    В МИД заявили о пытающихся настроить АТЭС против России странах Запада

    Верховного лидера Ирана похоронят спустя четыре месяца после гибели

    Врач предупредил россиян о четырех тревожных сигналах проблем с сердцем

    Водителям назвали порядок действий при «закипевшей» на дороге машине

    Украинские военные столкнулись с нехваткой ракет для Patriot

    Россиянам рекомендовали скрыть геометки и закрыть профили в соцсетях

    Эмили Ратаковски раскритиковали из-за откровенной съемки с куклой-младенцем

    Бывший коллега пообещал довести российскую ведущую до суицида из-за отказа сотрудничать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok