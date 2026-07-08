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02:00, 8 июля 2026Наука и техника

Вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» сочли осколком древнего мира

Sci.News: Комета 3I/ATLAS могла образоваться на окраинах древней планетной системы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / Handout via Reuters

Вторгнувшаяся в Солнечную систему комета 3I/ATLAS, известная как «инопланетный корабль», могла образоваться на окраинах древней планетной системы. Об этом со ссылкой на выводы международного коллектива ученых пишет портал Sci.News.

Исследование специалистов основано на изучении изотопного состава небесного тела.

Их анализ предполагает, что комета 3I/ATLAS образовалась в холодных внешних областях протопланетного диска, окружающего некоторую звезду, которая намного старше и содержит меньше элементов тяжелее водорода и гелия, чем Солнце.

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В июне в журнале Nature ученые сообщили, что комета 3I/ATLAS возникла в ранней Вселенной.

В апреле в пресс-релизе Университета штата Мичиган (США) утверждалось, что комета 3I/ATLAS могла образоваться в межзвездном пространстве вне какой-либо планетной системы.

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле 2025 года, заметив небесное тело внутри орбиты Юпитера.

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