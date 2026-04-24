10:48, 24 апреля 2026Наука и техника

Объяснено происхождение «инопланетного корабля»

Комета 3I/ATLAS могла образоваться в части Галактики, где нет планетной системы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / JPL-Caltech/University of Arizona / Handout via Reuters

Комета 3I/ATLAS, известная как вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль», могла образоваться в межзвездном пространстве вне какой-либо планетной системы. Об этом со ссылкой на исследование сообщается в пресс-релизе Университета штата Мичиган (США).

По данным ученых, 3I/ATLAS содержит в 30 раз больше дейтерия, чем кометы, возникшие в Солнечной системе. Из этого специалисты сделали вывод, что 3I/ATLAS могла сформироваться на окраинах протопланетного диска либо в изолированной части Галактики, где не было собственной планетной системы.

В марте заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии Российской академии наук Валерий Шематович подтвердил, что комета 3I/ATLAS старше Солнца и Земли.

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле прошлого года, заметив небесное тело внутри орбиты Юпитера.

