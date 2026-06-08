Зрители потребовали выгнать танцора из шоу из-за интимного признания в эфире

Пользователи соцсети X раскритиковали нового участника британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island), профессионального танцора Опе Сованде, сделавшего интимное признание в эфире. Зрители назвали его отвратительным и потребовали выгнать из проекта, передает The Sun.

Во время беседы с участниками шоу Сованде заявил, что, находясь в отношениях, может засматриваться на других девушек и даже целоваться с ними. Также он назвал себя эмоционально незрелым.

Слова танцора сняли на камеру и показали его возлюбленной на проекте Анджелисте Гунде. Отмечается, что она пришла в состояние шока, когда услышала признание Сованде.

«Опе отвратительный», — возмутилась пользовательница под ником dulapeep0, посмотревшая шоу. «Опе меня бесит! Выгоните его», — написала PCharming__. «Опе такой странный — мне стыдно за него! Было очень тяжело на него смотреть», — высказалась еще одна участница обсуждения с ником BadFelicia001.

Ранее сообщалось, что интимная сцена, вошедшая в эфир британского шоу «Остров девственников» (Virgin Island) на канале Channel 4, вызвала бурные обсуждения в сети. Одна из пользовательниц назвала передачу дикой.