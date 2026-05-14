20:54, 14 мая 2026Интернет и СМИ

Интимная сцена в эфире шоу о девственниках вызвала омерзение у зрителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: metro.co.uk

Интимная сцена, вошедшая в эфир британского шоу «Остров девственников» (Virgin Island) на канале Channel 4, вызвала омерзение у зрителей. На это обратило внимание издание Metro.

В выпуске участник проекта, 24-летний Берти, у которого никогда не было интимных отношений, хотел изучить женское тело. «Я, конечно, знаю, как выглядят женские половые органы. Однако если дело дойдет до секса, я не будут знать, что делать. Я знаю названия разных частей тела, но не знаю, где что находится», — пожаловался он.

Его партнерша Кэт разделась догола и показала ему свои гениталии, после чего разрешила ему потрогать ее и понюхать.

Многие пользователи соцсети X, посмотревшие эфир, признались, что испытали отвращение. «Хуже не бывает!» — отреагировал на выпуск комментатор с ником PippyG82. «Шоу "Остров девственников" на Channel 4 безумное. Почему какой-то парень трогает влагалище женщины и угадывает, где что находится?» — возмутился themaincal. Участница обсуждения с ником Linds назвала передачу дикой.

Ранее сообщалось, что премьера «Острова девственников» вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Проект, суть которого заключается в том, чтобы помочь молодым людям в возрасте от 22 до 30 лет преодолеть барьеры в интимных отношениях, сочли жутким.

