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07:48, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Новое реалити-шоу о девственниках раскритиковали и назвали жутким

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Телешоу Virgin Island

Зрители нового британского реалити-шоу «Остров девственников» (Virgin Island) обрушились с критикой на телепроект, назвав его в социальных сетях жутким. На это обратило внимание издание Metro.

Отмечается, что премьера шоу вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Суть проекта заключается в том, чтобы помочь молодым людям в возрасте от 22 до 30 лет, которые утверждают, что они являются девственниками, преодолеть барьеры в интимных отношениях.

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Для этого участникам предлагают написать и озвучить свои самые сокровенные сексуальные фантазии, а также пройти индивидуальные занятия по раскрепощению с экспертами. Так, например, в одном из выпусков «Острова девственников» секс-терапевты проводили индивидуальные сеансы с некоторыми героями, во время которых целовали и касались их.

Однако многие зрители в соцсети X крайне негативно отреагировали на происходящее в эфире. Они посочувствовали участникам и сочли поведение экспертов эксплуататорским. «Это очень жутко, мне бы не понравилось, и я не девственница. Эти терапевты странные, это неправильно», — написала пользовательница kellyhayward6. «Мне не по себе от этих терапевтов. Странно, когда незнакомец тебя трогает, это очень неловко», — отметил юзер jali89_91.

Также участники обсуждения усомнились, что шоу действительно поможет молодым людям справиться с их проблемами. По мнению комментаторов, делиться сексуальными фантазиями на публику сложно даже для тех, у кого уже был подобный опыт в прошлом.

Ранее сообщалось, что неожиданная выходка гостя популярного вечернего телешоу Saturday Night Live разозлила зрителей. Кантри-исполнитель Морган Уоллен ушел со съемочной площадки, не дождавшись традиционного прощания с актерами и ведущим в конце программы.

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