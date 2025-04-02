Неожиданная выходка гостя популярного телешоу разозлила зрителей

Зрители раскритиковали кантри-исполнителя Моргана Уоллена за то, что он ушел со съемочной площадки популярного вечернего шоу Saturday Night Live (SNL), не дождавшись традиционного прощания с актерами и ведущим в конце программы. Об этом сообщает издание Page Six.

Уоллен был приглашенным музыкальным гостем в эпизоде, который вела актриса Майки Мэдисон. После исполнения двух песен со своего нового альбома певец обменялся парой слов с ведущей, обнял ее одной рукой и быстро покинул сцену до начала финальных титров.

Неожиданная выходка Уоллена разозлила пользователей социальной сети X. Многие зрители сочли его поведение грубым и неуважительным, учитывая традицию SNL, согласно которой все участники остаются на сцене в конце шоу.

«Это было самое странное окончание SNL, которое я когда-либо видел. Пустая сцена и Морган Уоллен, который ушел до того момента, как запустились титры», — написал юзер под ником criminal plaza. «Морган Уоллен в очередной раз доказал, что у него нет самоконтроля. Он убежал со сцены, как маленькая сучка, перед финальными титрами. Надеюсь, истерика стоила этого, потому что ты никогда вновь в эфире шоу не появишься», — добавил другой зритель под ником soapreporter.

Позднее близкий к музыканту источник сообщил, что уход Уоллена был запланирован еще на репетициях, и певец не предполагал, что его действия могут быть неправильно истолкованы. По словам инсайдера, музыкант отлично провел время на съемках и не имел намерения кого-либо обидеть.

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