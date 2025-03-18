Участница ток-шоу сравнила работу в OnlyFans с работой врача и разгневала зрителей

Участница британского ток-шоу This Morning на канале ITV Латиша Джонс сравнила работу в OnlyFans с работой врача и разгневала зрителей программы. О том, как слова женщины возмутили поклонников передачи, сообщает издание Daily Mail.

На шоу Джонс рассказала о том, что раньше училась на медицинском факультете, но отчислилась, потому что захотела иметь много денег. В итоге она стала работать наставницей, которая учит порномоделей зарабатывать на OnlyFans.

При этом Джонс считает, что ее работа похожа на то, чем занимается врач. «Я все еще чувствую, что помогаю людям, просто уже не в больнице», — заявила она.

В социальной сети X зрители шоу раскритиковали слова Джонс «Она думает, что помогает людям? Какого ***?», «Как же она заблуждается», «Это пособие по тому, как быть отвратительной? Я не могу это принять, мой мозг не выдерживает подобную глупость», — написали пользователи.

Ранее участник британского телешоу Googlebox на телеканале Channel 4 матом попросил свою мать замолчать и вызвал шквал критики со стороны поклонников телешоу. Зрители сочли поступок подростка недопустимым.