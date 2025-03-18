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10:16, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Участник реалити-шоу матом попросил мать замолчать и поверг фанатов в шок

Daily Mail: В сети раскритиковали участника реалити-шоу Googlebox Джейка за мат
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Channel 4 / Gogglebox

Участник британского телешоу Googlebox на телеканале Channel 4, в котором семьи вместе смотрят телевизионные программы и комментируют их, Джейк матом попросил свою мать замолчать и вызвал шквал критики со стороны поклонников телешоу. О том, как его слова повергли в шок фанатов передачи, сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел, когда Джейк вместе с родителями смотрел документальное шоу про редкие виды птиц. Отец сказал жене, что был бы для нее идеальной {{«голубоногой олушей»||Голубоногие олуши — преимущественно моногамные птицы.}}. В ответ на это Джейк повернулся к матери и попросил ее прекратить диалог. «Ой, да просто заткнись уже ***», — заявил подросток.

Поклонники шоу раскритиковали поступок подростка в социальной сети X. «Боже, если бы я сказал своим родителям "заткнуться ***", я бы уже пропал без вести», «Сказать своим родителям закрыть *** свой рот? И они просто сидели и никак на это не отреагировали? Извините, но каналу не стоит больше показывать эту семью. Абсолютное невежество», «Я никогда не привыкну к детям, которые матерятся на своих родителей», — написали пользователи.

Ранее бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл пожаловалась на симптомы загадочной болезни. Глэнвилл заявила, что у нее воспалились лимфоузлы, а в районе челюсти и на шее возникли болезненные образования.

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