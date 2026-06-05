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Силовые структуры
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13:33, 5 июня 2026Силовые структуры

Двое россиян попали под следствие из-за покупки украинских облигаций

В Запорожской области задержали двух мужчин за финансирование ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

В Запорожской области задержали двух мужчин за финансирование ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, двое местных жителей осуществляли денежные переводы на расчетные счета, которые использовались украинскими спецслужбами. Один из них купил военные облигации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму свыше миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье 276.1 («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ») УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в российском регионе.

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