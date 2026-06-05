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13:34, 5 июня 2026Мир

В офисе Зеленского признали наличие системных нарушений в подразделениях ВСУ

Офис Зеленского раскрыл данные о 8 тысячах жалоб от украинских военнослужащих
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с уполномоченным по правам военнослужащих Ольгой Решетиловой, где обсуждались недостатки в украинской армии — от ненадлежащего оказания медицинской помощи бойцам до системных злоупотреблений в подразделениях. Информация об этом появилась на официальном сайте украинского президента.

Согласно докладу Решетиловой, за первые четыре месяца работы ее офис обработал свыше восьми тысяч обращений. Самое большое количество жалоб касалось вопросов лечения и прохождения военно-врачебных комиссий.

В ходе встречи также поднималась тема системных нарушений в отдельных подразделениях сил обороны. Омбудсмен отметила, что командиры зачастую склонны замалчивать существующие трудности. Кроме того, обсуждалась непрозрачность начисления денежного довольствия и необходимость введения единой системы дополнительных выплат.

Украинские СМИ и парламентарии ранее неоднократно сообщали о различных проблемах в Вооруженных силах Украины (ВСУ) — от незаконных поборов до дедовщины, иногда приводивших к гибели военнослужащих. В частности, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявляла, что убийства на почве неуставных отношений в подразделении «Скала» носят систематический характер.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в Харькове отмечен существенный рост дезертиров в ВСУ. По информации ТАСС, с начала года на этом направлении дезертировало более 80 тысяч военнослужащих.

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