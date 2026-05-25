08:40, 25 мая 2026Бывший СССР

В России рассказали о существенном росте дезертиров в ВСУ

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В Харькове отмечен существенный рост дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием», — рассказал источник агентства.

По информации ТАСС, с начала года на этом направлении дезертировало более 80 тысяч военнослужащих.

Ранее командование ВСУ перебросило под Харьков сводные штурмовые группы подразделений 3-го армейского корпуса (АК), сформированного на базе 3-ей отдельной бригады и возглавляемого основателем батальона «Азов» (запрещен в России как террористическая организация) Андреем Билецким (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

