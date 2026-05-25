Российских дроноводов подключили к отечественным спутниковым станциям

Минобороны: ВС РФ подключили расчеты БПЛА к отечественным спутниковым станциям

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подключены к отечественным спутниковым станциям. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев, сообщается в канале военного ведомства в мессенджере Max.

Белоусов проинспектировал группировку войск и провел совещание на одном из пунктов управления. В ходе заседания Иванаев указал, что был проведен комплекса мероприятий по подключению дроноводов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

После того, как в зоне СВО перестала работать спутниковая связь от американской компании Starlink, российские военные инженеры сумели перевести ударные дроны типа «Герань» на Mesh-сети. Эта технология связывает беспилотники не через спутники, а через радиосвязь. Каждый БПЛА в такой системе является одновременно и приемником и передатчиком сигнала, что помогает образовывать в воздухе цепочку дронов. Если один беспилотник теряется или сбивается, сигнал идет в обход, что создает сложность его полной заглушки.

Также сообщалось о разработке в России стратосферного дрона «Аргус», который может работать по аналогии с системой спутниковой связи Starlink. Он будет выполнять роль оператора связи и обеспечит ВС РФ и других пользователей высокоскоростным интернетом.