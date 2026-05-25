Звезда «Жаркого соперничества» вышла в свет в платье из сотен зубов

Актриса Надин Баба в платье из сотен зубов стала ведущей церемонии

Канадская актриса Надин Баба в необычном образе стала ведущей церемонии вручения премии ACTRA в Торонто. Материал публикует Page Six.

Звезда фильма «Жаркое соперничества» вышла в свет в светлом платье, украшенном 540 зубами из смолы. Нестандартная фурнитура, издалека напоминающая жемчуг или камни, в действительности полностью повторяла форму сотен человеческих резцов. Образ дополняли крупные серьги из аналогичного материала.

Известно, что изделие создала 23-летний дизайнер Сахра Даваран в рамках своей дипломной коллекции Teeth Couture для факультета моды в Торонтском столичном университете. Для коллекции из пяти образов было использовано более 50 000 искусственных зубов. «Некоторые люди действительно в ужасе. Некоторые захейтили мои работы, а некоторые оценили, и это именно то, чего я хотела», — объяснила модельер.

Она рассказала о реакции окружающих на наряд Баба. «Люди постоянно удивлялись. На самом деле, я все время шутила, что мы съедим каждый образ, поэтому было забавно и уместно, что в итоге самым ярким элементом стало платье, буквально сделанное из зубов», — поделилась Даваран.

