В российском городе родители обвинили врачей в смерти девятилетней дочери

10:33, 25 мая 2026Россия

В Екатеринбурге родители обвинили врачей в смерти девятилетней дочери
Майя Назарова

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Екатеринбурге родители обвинили врачей в смерти девятилетней дочери. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По версии взрослых, ребенка в российском городе на протяжении длительного времени лечили от туберкулеза. Из-за больших доз препаратов, как утверждают родители, у девочки отказала печень.

11 дней школьница провела в коме, но так и не пришла в себя. Сейчас родители пытаются восстановить здоровье младшей дочери, которая тоже столкнулась с опасной инфекцией.

Туберкулез — бактериальная инфекция, распространяющаяся воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Возбудителем заболевания является Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха). Эти бактерии могут долгое время находиться на поверхностях предметов.

Ранее сообщалось, что в Тыве родители обвинили врачей в смерти новорожденного сына.

