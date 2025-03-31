Россияне обвинили врачей в смерти новорожденного сына и показали снятые тайком кадры

В Тыве родители обвинили врачей в смерти новорожденного сына

В городе Ак-Довураке в Республике Тыва родители обвинили врачей в смерти их новорожденного сына. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, мать мальчика доставили в Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр 8 июля 2023 года, когда у нее начались схватки. К вечеру россиянку начали готовить к родам. Как утверждает женщина, врачи положили на ее живот скрученную пеленку и начали давить локтями, что напоминало запрещенный в России прием Кристеллера. Около 23:00 пациентка родила мальчика, однако он не издавал никаких звуков.

Отец ребенка, наблюдавший за родами через окно, заявил, что слышал, как медики кричали на его супругу. Кроме того, он видел, как новорожденного отнесли в палату интенсивной терапии. Мужчина также показал снятые тайком кадры, на которых видно сотрудников роддома, выполняющих действия, похожие на попытку реанимировать младенца. На видео также запечатлен работающий прикроватный монитор.

В свою очередь, врачи утверждают, что роды прошли в нормальном режиме, однако из-за осложнений ребенок появился на свет без признаков жизни. По их словам, плечи мальчика оказались слишком большими и застряли в родовых путях. Они также уверяют, что оборудование в палате интенсивной терапии не работало. Их слова подтвердил следственный эксперимент.

Как пишет канал, экспертиза подтвердила рождение ребенка мертвым. Подчеркивается, что осложнения, которые могли привести к его смерти, вызвали действия врачей. Кроме того, выяснилось, что медики действительно пытались реанимировать младенца, но не составили необходимые в таких случаях документы, так же как и протокол установления смерти. При этом, по данным авторов поста, изначально возбужденные дела по факту смерти мальчика прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Ранее похожий случай произошел в Симферополе. Там врачей также обвинили в травмировании ребенка при попытке извлечь его, выдавливая локтями. В результате младенец родился без сознания. Кроме того, у него выявили переломы двух ребер, а также сильные повреждения костей и мозга.