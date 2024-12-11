В России врачей обвинили в переломах у младенца из-за запрещенного приема при родах

Shot: в Симферополе врачей обвинили в травмировании ребенка во время родов

В Симферополе врачей обвинили в травмировании ребенка при попытке извлечь его из матери запрещенным методом. Об этом пишет Shоt в Telegram.

По словам супругов Владимира и Дарьи Провоторовых, во время наблюдения врач говорил о необходимости провести кесарево сечение. Однако операцию неоднократно переносили, а в какой-то момент женщине сказали, что по решению консилиума она будет рожать самостоятельно, так как вес плода не превышал 3,7 килограмма.

Как рассказал изданию адвокат семьи Николай Чернышук, присутствующий при родах отец малыша обратил внимание, что врачи в какой-то момент замешкались, после чего взяли полотенца и начали локтями выдавливать младенца из матери, что запрещено правилами. В результате ребенок родился без сознания и с весом 4,8 килограмма. Кроме того, у него выявили переломы двух ребер, а также сильные повреждения костей и мозга. Сейчас новорожденный находится в паллиативном отделении, медики которого борются за его жизнь.

По данным канала, врачи заявили родителям, что ребенок застрял в районе плеч и начал задыхаться. Сами супруги утверждают, что медики связали произошедшее с невезением. Провоторовы возложили всю вину на сотрудников роддома. Они готовят документы для иска в суд. Кроме того, Росздравнадзор проверит оказанную медпомощь.

Ранее в Краснодаре местная жительница стала инвалидом после кесарева сечения в роддоме. Супруг россиянки рассказал, что после выписки из роддома состояние его жены ухудшилось, и она впала в кому. В результате ее поместили в реанимацию, где врачи пришли к выводу о необходимости удаления матки и части левого полушария мозга пациентки.