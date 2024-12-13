По факту травмирования младенца во время родов в Крыму возбудили уголовное дело

СК возбудил дело по факту травмирования младенца во время родов в Симферополе

В России врачей обвинили в переломах у младенца из-за запрещенного приема при родах

Начало событий в новости В России врачей обвинили в переломах у младенца из-за запрещенного приема при родах

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования младенца, которого врачи пытались извлечь из матери запрещенным методом во время родов в Симферополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Дело возбуждено по части 2 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ. Родители ребенка признаны потерпевшими, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сотрудники СК провели проверку по факту обращения жителя Симферополя. По словам заявителя, во время родов его супруги врачи применили запрещенные методы извлечения плода. В результате произошедшего ребенок появился на свет без сознания и с повреждениями костей — сейчас он находится в больнице.