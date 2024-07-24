Россиянка лишилась части мозга и матки после кесарева сечения в больнице

Жительнице Краснодара удалили часть мозга после сложностей во время родов

В Краснодаре местная жительница лишилась части мозга после сложностей во время кесарева сечения. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как рассказал муж россиянки, в январе 2022 года его супруга рожала ребенка в местной больнице. В роддоме мужчину встретила акушер-гинеколог, которая спросила, почему врачей не предупредили о высоком положении голосовой щели пациентки и рассказала о сложностях с ее интубацией, которую удалось провести только с четвертой попытки и при помощи реаниматологов.

Через несколько дней женщину с ребенком выписали, однако дома ее ухудшилось состояние, и она впала в кому. По словам мужа, скорая помощь доставила ее в реанимацию только спустя два часа с момента вызова. Там женщине сделали трепанацию черепа и экстренно удалили часть левого полушария мозга. «Пока находилась в коме, ей [также] удалили матку. И, соответственно, был некроз — сепсис шва послеоперационного после родов. Сейчас моя жена — инвалид первой группы», — рассказал муж пострадавшей.

Как стало известно, теперь женщина может говорить только три слова: «да», «нет» и «здравствуйте». Кроме того, у нее частично парализована правая сторона тела. Сейчас муж россиянки пытается доказать вину врачей. В свою очередь, медики отрицают причастность к осложнениям. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, пишет издание.

Ранее жительница Калининграда перестала ходить после совета врачей согнуть ногу во время семичасовых родов. Как утверждает россиянка, несмотря на наличие рекомендаций сделать кесарево сечение, медики уговори ее рожать самостоятельно. В результате, по словам женщины, после семи часовых родов у нее начались сильные боли и отказала нога. Обследование в больнице выявило у нее некроз головки бедренной кости.