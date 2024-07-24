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12:25, 24 июля 2024Россия

Россиянка лишилась части мозга и матки после кесарева сечения в больнице

Жительнице Краснодара удалили часть мозга после сложностей во время родов

Фото: Omar Ashtawy / IMAGO/ apaimages / Globallookpress.com

В Краснодаре местная жительница лишилась части мозга после сложностей во время кесарева сечения. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как рассказал муж россиянки, в январе 2022 года его супруга рожала ребенка в местной больнице. В роддоме мужчину встретила акушер-гинеколог, которая спросила, почему врачей не предупредили о высоком положении голосовой щели пациентки и рассказала о сложностях с ее интубацией, которую удалось провести только с четвертой попытки и при помощи реаниматологов.

Через несколько дней женщину с ребенком выписали, однако дома ее ухудшилось состояние, и она впала в кому. По словам мужа, скорая помощь доставила ее в реанимацию только спустя два часа с момента вызова. Там женщине сделали трепанацию черепа и экстренно удалили часть левого полушария мозга. «Пока находилась в коме, ей [также] удалили матку. И, соответственно, был некроз — сепсис шва послеоперационного после родов. Сейчас моя жена — инвалид первой группы», — рассказал муж пострадавшей.

Как стало известно, теперь женщина может говорить только три слова: «да», «нет» и «здравствуйте». Кроме того, у нее частично парализована правая сторона тела. Сейчас муж россиянки пытается доказать вину врачей. В свою очередь, медики отрицают причастность к осложнениям. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, пишет издание.

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Ранее жительница Калининграда перестала ходить после совета врачей согнуть ногу во время семичасовых родов. Как утверждает россиянка, несмотря на наличие рекомендаций сделать кесарево сечение, медики уговори ее рожать самостоятельно. В результате, по словам женщины, после семи часовых родов у нее начались сильные боли и отказала нога. Обследование в больнице выявило у нее некроз головки бедренной кости.

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      Константин Лысяков
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