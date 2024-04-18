Россиянка перестала ходить после одного совета врачей во время родов

У пациентки роддома в Калининграде после родов нашли некроз бедренной кости

Жительница Калининграда перестала ходить после совета врачей согнуть ногу во время семичасовых родов. Об этом она рассказала Telegram-каналу Amber Mash.

По словам 35-летней россиянки, врачи уговорили ее рожать самостоятельно, несмотря на наличие рекомендаций от двух специалистов, включая невролога, делать кесарево сечение из-за проблем со зрением и спиной. Помимо этого, женщина говорила врачам роддома о болезненных ощущениях во время осмотра в акушерском кресле. «На что они [врачи] мне сказали: "Твои грыжи и протрузии в спине вообще не показатель к кесареву"», — заявила она.

В результате женщина решила рожать самостоятельно. Во время родов врачи посоветовали ей лечь на левый бок и тянуть к груди правую ногу. В результате, как утверждает россиянка, после семи часовых родов у нее начались сильные боли и отказала нога. «Он [муж] меня одевал, собирал вещи, выносил меня на руках, я орала от боли. В итоге я на пятой точке сползала по этим ступенькам, потому что у них в роддоме даже нет ни лифта никакого, ни носилок, ничего», — поделилась пациентка.

Как пишет издание, обследование в областной больнице выявило у женщины некроз головки бедренной кости. Когда россиянка написала по этому поводу в роддом, ей якобы ответили, что не помнят такую пациентку. Журналистам канала в медучреждении комментировать ситуацию также отказались. Однако жительнице Калининграда пообещали помочь в региональном Минздраве.

Прождав месяц, женщина самостоятельно поехала на операцию в Санкт-Петербург. Там медики ей сообщили о настолько сильном разрушении таза, что они едва смогли установить штифты, а также заявили, что причиной этого мог стать совет врачей согнуть ногу во время родов.

Ранее жительница Челябинской области обвинила перинатальный центр в том, что получила ожоги во время родов. По словам россиянки, в январе при проведении кесарева сечения произошло возгорание паров антисептика, из-за чего она пострадала.

Кроме того, в апреле 2023 года жительницу Ростовской области частично парализовало после врачебной ошибки, допущенной во время родов. Как стало известно, в процессе медики сделали россиянке эпидуральную анестезию, после чего у нее начались мигрени, появились боли в позвоночнике и слабость в ногах.