Россиянка обвинила перинатальный центр в получении ожогов при родах

В Челябинской области женщина обвинила перинатальный центр в получении ожогов

В Челябинской области местная жительница обвинила перинатальный центр за то, что получила ожоги во время родов. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России в Telegram.

Как стало известно, пострадавшая россиянка обратилась в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в соцсетях. По ее словам, в январе при проведении кесарева сечения произошло возгорание паров антисептика, из-за чего женщина получила ожоги. Другие подробности о травмах не приводятся.

Региональный Следственный комитет организовал проверку. Бастрыкин, в свою очередь, взял процедуру под свой контроль.

Ранее медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края обожгла кипятком ягодицы младенцу во время купания. Женщина решила скрыть произошедшее. Она оторвала образовавшийся пузырь, убрала кожу и прикрыла место марлевой повязкой.

Кроме того, в апреле 2023 года жительницу Ростовской области частично парализовало после врачебной ошибки, допущенной во время родов. Как стало известно, в процессе медики сделали россиянке эпидуральную анестезию, после чего у нее начались мигрени, появились боли в позвоночнике и слабость в ногах.