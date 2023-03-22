В российском роддоме младенца обожгли кипятком во время купания

Медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре обожгла кипятком младенца во время купания

Медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края обожгла кипятком ягодицы младенцу во время купания. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

По сведениям издания, россиянка мыла новорожденного мальчика, когда из крана внезапно полилась горячая вода. Она попала на ребенка.

Сотрудница роддома решила скрыть произошедшее — оторвала образовавшийся пузырь, убрала кожу и прикрыла место марлевой повязкой.

Когда ситуация вскрылась, медсестра извинилась. Позже она получила дисциплинарное взыскание. В хабаровском роддоме организовали служебное расследование.

Кроме того, региональные правоохранители начали проверять факт получения младенцем ожогов, сообщается на сайте местной прокуратуры.

13 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как обварился кипятком. Ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком по недосмотру матери. Правоохранители выясняли другие обстоятельства случившегося.