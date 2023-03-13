В Петербурге годовалый ребенок обварился кипятком

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как обварился кипятком

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок обварился кипятком. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, его госпитализировали в тяжелом состоянии из квартиры на проспекте Энгельса. Известно, что ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком по недосмотру матери. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

7 марта в Петербурге женщина решила принять ванну и погибла. Обварившееся тело россиянки нашли в одной из квартир на Пролетарской улице. Предварительно, она скончалась после того, как обварилась кипятком в ванной.

До этого в Ачинске четырехлетний ребенок погиб после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком.